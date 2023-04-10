Российские военные в Бахмуте перешли к тактике «выжженной земли»

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Российские военные в Бахмуте перешли к тактике «выжженной земли», заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Тактикой «выжженной земли» называют военные действия, которые направлены на уничтожение любых важных объектов на территории с тем, чтобы они не достались врагу.

По словам Сырского, Россия в Бахмуте «уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии».

Он также заявил, что украинские войска смогли истощить силы ЧВК «Вагнер», наемники которой составляют значительную часть российских сил, ведущих бои за Бахмут. Из-за этого Россия вынуждена «привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения», заявил Сырский.