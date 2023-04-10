«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Российские военные в Бахмуте перешли к тактике «выжженной земли»

baxmut

Российские военные в Бахмуте перешли к тактике «выжженной земли», заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Тактикой «выжженной земли» называют военные действия, которые направлены на уничтожение любых важных объектов на территории с тем, чтобы они не достались врагу.

По словам Сырского, Россия в Бахмуте «уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии».

Он также заявил, что украинские войска смогли истощить силы ЧВК «Вагнер», наемники которой составляют значительную часть российских сил, ведущих бои за Бахмут. Из-за этого Россия вынуждена «привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения», заявил Сырский.

Теги:
Из этой рубрики
Армия

Российские военные в Бахмуте перешли к тактике «выжженной земли»

2023/04/10, 12:04
soldat 1
Армия

В Нахчыване без вести пропали военные

2023/04/10, 11:09
Screenshot 11
Армия

Китай показал, как будет нападать на Тайвань (видео)

2023/04/10, 11:02
ukraina bayraktar
Армия

В России посчитали общее число сбитых в Украине «Байрактаров»

2023/04/10, 10:50
photo 2023 04 10 09 49 04
Армия

Турция сегодня поставит на вооружение первый в мире корабль для размещения БПЛА (фото)

2023/04/10, 10:49
Bayraktar AKINCI
Армия

Турецкие дроны оснащают комплексами дальнего управления

2023/04/09, 01:01
1108207
Армия

Делегация ВС США посетила Армению

2023/04/08, 21:58
416cf51f 1ba3 3272 97a6 079ceefee6e0 850
Армия

Еще одна группа азербайджанских военных завершила курс БПЛА в Турции

2023/04/08, 20:41
6183580 0 0 640 360 0 large
Армия

Израиль передаст Украине системы оповещения о воздушной угрозе

2023/04/08, 20:13