Еще одна группа азербайджанских военных завершила курс БПЛА в Турции

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Азербайджанским военнослужащим, завершившим в Турции курс эксплуатации БПЛА Akıncı, вручены сертификаты.

В Центре летной подготовки Чорлу в турецком Текирдаге состоялась церемония, посвященная очередному выпуску «Курса по управлению боевыми дронами Akıncı, организованному оборонной компанией «Байкар».

В мероприятии, наряду с официальными лицами компании, представителями общественности и преподавательским составом курса, приняли участие технический директор предприятия оборонной промышленности Baykar Makina Сельджук Байрактар, генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева и военный атташе ВС Азербайджана в Турции полковник Мушфиг Мамедов.