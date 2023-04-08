Израиль передаст Украине системы оповещения о воздушной угрозе

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Майор резерва армии Израиля Виктор Верцнер заявил, что система оповещения о воздушной угрозе Tzeva Adom, которую израильская сторона намерена передать Украине, будет развернута в течение четырех месяцев, а на первом этапе охватит Киев.

Об этом он сообщил в интервью ТСН.

«Эта система работает в координации с радарами. Она просчитывает траекторию ракет и включает оповещения там, куда эти ракеты направляются, а не сразу в нескольких регионах по направлению полета ракеты», — сказал он.

Отмечается, что новая система сможет засекать «невидимые» на сегодняшний день для украинской ПВО С-300, С-400 и гиперзвуковые «Кинжалы». Кроме того, через мобильное приложение система будет оповещать людей, сколько времени есть у них, чтобы уйти в укрытие.