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В Украине назвали  слитый в сеть «план контрнаступления» – «фейком и спецоперацией» России

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Украинская разведка сообщила, что слитые в сеть «засекреченные военные документы» о планах ВСУ являются «фейком и спецоперацией» российских спецслужб.

«Последние десятилетия самые успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе. Из предварительного анализа этих материалов мы видим лживые цифры по потерям с обеих сторон. Часть информации явно собрана из открытых источников», — сообщил представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов.

«Ни для кого не секрет, что Украина ставит вопрос об авиации, танках, боеприпасах и других вещах, которые нужны для более быстрого освобождения оккупированных территорий, для сохранения жизней. Все остальное – будем ждать официальных комментариев. Но украинскому обществу нет оснований переживать», – заверил украинский разведчик.

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