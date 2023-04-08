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Община Западного Азербайджана призвала ООН направить миссию в Армению

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Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой направить в Армению специальную миссию ООН, чтобы начать процесс безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев.

В обращении Общины говорится:

«Мы пишем это письмо с просьбой направить в Армению миссию ООН для содействия мирному, безопасному и достойному возвращению изгнанных из Армении азербайджанцев. Наша организация, созданная в 1989 году, занимается защитой прав азербайджанцев, изгнанных из Армении.

Изгнание азербайджанцев с территории Армении, где они когда-то составляли абсолютное большинство, завершилось в 1991 году. В результате этнической чистки в Армении не осталось ни одного азербайджанца.

Азербайджанское историко-культурное наследие в Армении, в том числе мечети и кладбища, было разрушено в больших масштабах, все азербайджанские топонимы были изменены.

Мы разработали нашу Концепцию мирного, безопасного и достойного возвращения, и этот документ распространен в качестве официальных документов Совета Безопасности ООН, Генеральной Ассамблеи и Экономического и социального совета

Игнорирование прав азербайджанцев, изгнанных из Армении, является продолжением несправедливости. Это никоим образом не способствует поддержанию мира и безопасности.

Как заинтересованная сторона, мы готовы взаимодействовать с ООН в осуществлении деятельности по обеспечению права возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении, и тем самым содействовать установлению справедливости, мира и безопасности в регионе».

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