На тёмной стороне войны

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Эту новость в последние дни горячо обсуждает АзНет: как утверждали пользователи соцсетей, в Баку распространяются буклеты, причем на азербайджанском языке, с призывами записываться в армию России и ехать на украинскую войну. Сначала — набранный крупным шрифтом призыв «Встанем плечом к плечу за Родину, как наши деды», затем — перечисление «благ» в обмен на участие в войне со стороны России: «гарантируется» получение гражданства РФ, жилья, высокой зарплаты, льгот и привилегий для членов семей. МВД Азербайджана, как уже сообщал Minval, устами начальника отдела по связям со СМИ и общественностью полковника-лейтенанта полиции Эльшада Гаджиева заявило, что информация проверяется.

Как уверены многие пользователи соцсетей, буклеты эти «ходили» не в Азербайджане, а в России. В РФ проживает немало азербайджанцев, и Москва по вполне понятным причинам рассматривает их как «призывной контингент». Но, во-первых, буклет написан на азербайджанском языке, в то время как в РФ власть предпочитает общаться со своими гражданами исключительно на русском. Во-вторых, в России в немногочисленных азербайджанских школах (в основном в Дербенте и его окрестностях) азербайджанский язык преподаётся на кириллице. А здесь — латинский шрифт, принятый в Азербайджанской Республике. И самое главное, желающим отправиться «на тёмную сторону войны» обещают ускоренное получение гражданства РФ. А значит, адресован буклет гражданам Азербайджана. В лучшем случае — «гастарбайтерам», находящимся в России. В худшем — тем, кто живет и работает в Азербайджане, но, по мнению авторов буклета, должен немедленно «клюнуть» на приманку.

Здесь нелишне, конечно, напомнить авторам этих обещаний «золотых гор, молочных рек и кисельных берегов», то есть российского гражданства, высокой зарплаты, квартиры и т.д. материалы в немногих уцелевших в РФ независимых СМИ, как матерям и вдовам российских военнослужащих, погибших на украинской войне, выдавали по полкубометра дров, пакеты пельменей и т.д. И как даже амуницию мобилизованным приходилось покупать за свой счет.

Но куда важнее ответить на вопрос: с какой целью авторы буклета так настойчиво зазывают граждан Азербайджана на украинскую войну?

Понятно, что РФ испытывает нешуточный дефицит «пушечного мяса». Объявленная осенью 2022 года частичная мобилизация, которую с долей черного юмора перекрестили в «моГилизацию», не оставила здесь сомнений, слухи о новой «частичной мобилизации» — тем более. Предложения отправлять на войну «гастарбайтеров» в РФ тоже озвучивались не раз. Наконец, в страны Центральной Азии уже приходил «груз 200» с российской стороны украинской войны.

Но есть еще одна сторона вопроса. Не исключено, что вербовка граждан Азербайджана на украинскую войну с российской стороны, которая вообще-то подпадает под статью о наёмничестве — это не только и не столько стремление пополнить «личный состав» ВС России, сколько попытка перевернуть общественное мнение Азербайджана. Которое, к вящему разочарованию Кремля, оказалось в пользу Украины. И это общественное мнение пытались «исправить» самыми разными способами. Продвигали в соцсетях «установки» насчёт «нациков», «бандеровцев» и т.д. А потом попытались использовать более хитрые способы, включая и «напоминания» о наших соотечественниках в России. Правда, было не совсем понятно, чего именно хотели от азербайджанской общественности. Понятно, что речь не шла о помощи в уклонении от призыва — нам настойчиво «советовали» смотреть на эту войну с российской стороны. А теперь, похоже, сделали ставку на то, чтобы «груз 200» с российской стороны украинской войны приходил уже и в Азербайджан. Предусмотрительно не написав об этом в агитационном буклете. Здесь идут в ход лозунги, которые российским пропагандистам представляются безотказными: «встанем плечом к плечу за нашу Родину», «деды воевали» и т.д.

Но универсальный лозунг «деды воевали» тоже работает не очень. Особенно в случае с украинской войной. Против гитлеровцев воевали и русские, и азербайджанцы, и украинцы, и британцы, и американцы, и норвежцы. Москва хотела бы «приватизировать» победу над фашизмом, но на практике это вряд ли получится. И самое главное, за какую родину предлагается воевать? Если какая страна и представляет потенциальную угрозу для нашей Родины, это точно не Украина. Которая, кстати, и на Россию не нападала. А что касается нашей страны, то смеем напомнить авторам буклета: Азербайджан уже более 30 лет назад восстановил свою независимость. Это суверенное государство со своими интересами и своей историчесакой памятью — и о мартовской резне 1918 года, где отлучилась Волжско-Каспийская флотилия, и о 20 января, и о Ходжале, и о Псковской дивизии ВДВ, которая в 1992 году открывала для Армении «Лачинский коридор». И тем более мы прекрасно помним, откуда во время 44-дневной Отечественной войны летели в Армению самолеты с оружием. Даже если его пытались выдать за «стройматериалы» или «гуманитарную помощь».

И уж тем более в Азербайджане не испытывают иллюзий по поводу силовой перекройки границ и инсценированных «референдумов» на чужих оккупированных землях. Мы это уже проходили. Так что вряд ли авторам буклета удастся переломить общественное мнение Азербайджана.

Нурани, обозреватель