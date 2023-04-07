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Эстония может закупить снаряды для Украины за пределами ЕС

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Совместные закупки боеприпасов для Украины по линии Евросоюза не должны ориентироваться только на европейских производителей вооружений, считает министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает Postimees. По его словам, Таллин предлагает не исключать вариант закупок, в частности, артиллерийских снарядов за пределами объединения.

«Мы также всегда придерживались того мнения, что, поскольку скорость важна, то если их [боеприпасы] нельзя будет сразу же найти в Европе, нельзя также исключить покупку вне Европы», — отметил Певкур.

Как указал министр обороны Эстонии, Еврокомиссии необходимо изучить возможности всех европейских производителей вооружений и определить, смогут ли они осуществить поставки снарядов в ближайшее время.

«Первоначальной целью было поддержать и усилить возможности европейских производителей. Но, в принципе, если европейские производители скажут, что за год не успеют изготовить снаряды, то, поскольку Украине нужен миллион снарядов, нам не следует исключать также закупку за пределами Европы <…> Вопрос в скорости. Часть снарядов в любом случае поступит из Европы, от европейских производителей», — подчеркнул Певкур.

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