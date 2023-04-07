Около 130 тыс. человек пришли на молитву в мечеть Аль-Акса

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Около 130 тыс. мусульман пришли в пятницу на общую молитву к священной для последователей ислама мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia. По его данным, верующие заполнили как саму Аль-Аксу, так и прилегающую к мечети территорию в Старом городе.

Перед пятничным намазом израильская полиция перекрыла почти все входы в Старый город, чтобы не допустить еще большего скопления мусульман у Аль-Аксы. С той же целью были заблокированы все переходы с палестинского Западного берега реки Иордан на израильскую территорию. К Храмовой горе были стянуты дополнительные отряды израильских сил безопасности, а к самой мечети — не менее 2,3 тыс. правоохранителей.