Индекс Veyseloglu за март: Подорожание на 14.5%

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Группа Компаний Veyseloglu обнародовала свой розничный индекс за марта 2023 года.

Согласно последним данным, средняя стоимость наиболее часто продаваемых наименований в объектах розничной торговли группы на марта 2023 года оказалась на 14.5% выше по сравнению с этим же периодом (март) 2022 года.

Стоимость свежих (скоропортящихся) продуктов питания в сравнении в марте 2022 года выросла на 18.3%.

Цена на нескоропортящиеся, замороженные и сыпучие продукты, а также кондитерские изделия и безалкогольные напитки поднялась на 14.8%. Табачные изделия и алкогольная продукция подорожали на 4.7%, а средства гигиены и чистящие средства поднялись в цене на 15.7%.

Данный индекс не является показателем уровня инфляции.