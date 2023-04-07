Россия использовала для ударов по Украине 4750 ракет на $16 млрд

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С начала полномасштабного вторжения Россия использовала для ударов по Украине около 2 475 ракет большой дальности общей стоимостью $12,5 млрд и около 2 300 ракет малой дальности на $3,5 млрд.

То есть, 4750 ракет на $16 млрд, пишет «Forbes-Украина» на основе анализа отчетов Минобороны и Воздушных сил ВСУ по ракетным обстрелам.

Журналисты называют ракетные удары по Украине одной из самых дорогих ракетных кампаний в современной истории, сравнив их с бомбардировкой Ирака в 2003 году, когда США использовали ракет примерно на $1 млрд. Столько же США использовали на ракетный удар по Ираку в 1991 году во время операции Буря в пустыне.

«Из-за дефицита Калибров и Х-555/Х-101 Москва вынуждена использовать дорогие Х-47 Кинжалы, неточные Х-22 и значительно уменьшить интенсивность обстрелов», — пишет издание.

РФ использовала почти все ракеты Калибр (осталось 56) и Х555/101 (28 штук), именно в этом, вероятно, причина применения более дорогих Кинжалов, хотя их также осталось не более 50 единиц.

В то же время у РФ остаются тысячи ракет малой дальности типа С-300, которые бьют на расстояние до 200 км.

РФ способна производить лишь около 50 дальнобойных ракет в месяц, поэтому, по мнению журналистов, летом она уменьшит их использование, чтобы создать запас на следующую зиму, или же изменит тактику обстрелов.