Украина раскритиковала предложение президента Бразилии отдать Крым России

21 Просмотров

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

«Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решения для прекращения российской агрессии. В то же время должны четко отметить: Украина не торгует своими территориями», — отметил Николенко.

По его словам, нет ни одной юридической, политической или моральной причины, почему Украина должна уступать хотя бы сантиметр украинской земли.

При этом в МИД напомнили украинскую позицию: любые посреднические усилия для восстановления мира в Украине должны базироваться на уважении суверенитета и полного восстановления территориальной целостности Украины в соответствии с принципами устава ООН.