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Пашинян позвонил Путину, чтобы пожаловаться на Азербайджан

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе телефонного разговора, как заявили в армянском Кабмине, обсуждался «гуманитарный кризис в Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора». В контексте преодоления «кризиса» Пашинян «придал важность осуществлению российской миротворческой миссией последовательных шагов».

«Обсуждены вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 26 ноября и 31 октября 2022 года, в том числе по разблокированию региональных транспортных инфраструктур.

Состоялся также обмен мыслями об армяно-российских отношениях и развитиях вокруг них», — говорится в сообщении Кабмина Армении.

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