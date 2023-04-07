«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Алиев и Гарибашвили проводят переговоры в Габале (обновлено, фото)

16808620483770165334 1000x669

Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили начали переговоры в Габале.

***

13:00 Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

В Габалинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили встречали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и другие официальные лица.

***

12:26 Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отправился в Азербайджан, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.

В рамках визита глава грузинского правительства проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым тет-а-тет, после чего лидеры сделают совместное заявление для СМИ.

В состав грузинской делегации под руководством Гарибашвили входит вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.

Теги:
Из этой рубрики
16808620483770165334 1000x669
Политика

Алиев и Гарибашвили проводят переговоры в Габале (обновлено, фото)

2023/04/07, 14:13
lavrov cavusoglu NJRs cover.jpg
Политика

Лавров: Россия рассчитывает, что никто не будет мешать урегулированию на Южном Кавказе

2023/04/07, 13:43
0x0 disisleri bakani mevlut cavusoglu rus mevkidasi sergey lavrov ile gorustu 1680803222580
Политика

Турция выступает за скорейшее заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией

2023/04/07, 13:15
chavush
Политика

Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Анкаре

2023/04/07, 11:57
photo 2023 04 07 11 51 10
Политика

Президент Бразилии предложил Зеленскому уступить Крым для прекращения войны

2023/04/07, 11:52
sahiba
Политика

Спикер Гафарова отвергла обвинения Тегерана

2023/04/07, 11:36
640049a71eb5d640049a71eb5e1677740455640049a71eb5b640049a71eb5c
Политика

Назначен новый генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе

2023/04/07, 10:27
b4308647 c9b7 3177 b298 e191b5acde50 850
Политика

Отозван посол Азербайджана в Греции

2023/04/07, 10:25
Политика

Ильхам Алиев едет в Казахстан

2023/04/07, 09:18