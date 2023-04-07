Алиев и Гарибашвили проводят переговоры в Габале (обновлено, фото)

Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили начали переговоры в Габале.
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13:00 Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.
В Габалинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили встречали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и другие официальные лица.
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12:26 Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отправился в Азербайджан, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.
В рамках визита глава грузинского правительства проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым тет-а-тет, после чего лидеры сделают совместное заявление для СМИ.
В состав грузинской делегации под руководством Гарибашвили входит вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.