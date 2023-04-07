Опрос: большинство иракцев заявили, что при Саддаме Хусейне в стране жилось лучше

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Международная организация Gallup International провела опрос во всех 18 мухафазах Ирака среди репрезентативной выборки из 2024 взрослых жителей.

Отвечая на вопрос о текущем состоянии Ирака по сравнению с тем, что было до американского вторжения, 60% респондентов ответили, что оно ухудшилось, а 40% — улучшилось.

Около 51% иракцев считают, что США вторглись в Ирак, чтобы украсть его ресурсы. Эти настроения наиболее сильны в провинции Анбар и юго-восточных провинциях, богатых нефтью и газом.

Между тем, 29% опрошенных считают, что целью вторжения было свержение режима Саддама Хусейна. Другие причины, такие как обслуживание интересов американских оборонных подрядчиков, борьба с терроризмом и установление демократии в Ираке, реже фигурировали в ответах.