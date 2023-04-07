Спикер Гафарова отвергла обвинения Тегерана

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Милли Меджлис Азербайджана подготовит ответное заявление парламенту Ирана. Комиссию по подготовке текста заявления возглавит Фазаил Ибрагимли.

В ее состав входят депутаты Захид Орудж, Рафаэль Гусейнов, Джаваншир Пашазаде, Афет Гасанова и Кямран Байрамов.

Спикер Сахиба Гафарова во время выступления на сегодняшнем пленарном заседании отметила, что Иран ни разу не выразил протест Армении, которая 30 лет удерживала азербайджанские земли под оккупацией, зверски расхищала богатства Азербайджана. Даже поддерживавший Армению различными способами Иран сегодня обеспокоен открытием посольства Азербайджана в Израиле, заявила она.

«Никто не имеет права вмешиваться в суверенные права Азербайджана. Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые иранским парламентом против нашей страны, призываем иранский парламент положить конец таким провокациям против Азербайджана, воздержаться от действий, которые могут нанести ущерб двусторонним отношениям», — заявила Гафарова.