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На площади «Азнефть» заменяется асфальтовое покрытие, движение ограничат

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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с заменой асфальтового покрытия на центральном проспекте Баку.

Об этом сказал старший инспектор Управления государственной дорожной полиции г. Баку, майор полиции Араз Аскерли.

«На площади «Азнефть» проводятся работы по замене асфальтового покрытия. Cегодня с 16:00 и до конца завтрашнего дня территория будет перекрыта. Принимая это во внимание, просим водителей как можно меньше использовать личные автомобили в этой зоне», — сказал сотрудник дорожной полиции.

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