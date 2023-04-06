Министерство обороны США ранее анонсировало проведение учений Defender 23, которые начнутся 22 апреля и продлятся два месяца и охватят территорию 10 европейских стран.

В первоначальный список стран участниц была включена и Армения. Однако чуть позже был опубликован обновленный список, в котором Армении уже не оказалось.

Сообщается, что помимо США в учениях примут участие войска из Албании, Армении, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Косово, Молдовы, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании.