Чудодейственного средства для разрешения конфликта в Украине не существует. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который находится в Пекине с официальным визитом.

«Чудодейственного средства для выхода из кризиса не существует, всем сторонам нужно проявить инициативу и через накапливание взаимного доверия создавать условия для прекращения боевых действий и начала мирных переговоров», — приводит сайт китайского МИД слова председателя.

Си Цзиньпин также отметил, что позиция КНР по данному вопросу ясна и последовательна — Пекин выступает за содействие мирным переговорам и за политическое урегулирование ситуации