Украинские военные отразили более 20 атак в Донецкой области и уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

За сутки противник нанес 4 ракетных и 7 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки было отбито более 20 атак захватчиков. Интенсивные боевые действия продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Враг продолжает содержать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области, а также Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Тихое, Бочковое, Чугуновка, Зарубинка, Старица и Колодезное в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Фиголовка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Спорного. Под артиллерийские обстрелы попали Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка. Подразделения сил обороны отразили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, находящихся в районе боевого столкновения, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке продолжаются за Марьинку, где были отражены 13 вражеских атак.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них — Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области, а также Херсон.

Российские войска продолжают нести огромные потери в живой силе, местные медицинские учреждения на временно оккупированных территориях полностью загружены. В одном из населенных пунктов Симферопольского района временно оккупированной АР Крым отмечен палаточный городок для раненых российских захватчиков. По состоянию на 4 апреля этого года в упомянутом полевом лагере на реабилитации находится около ста военнослужащих противника.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.