Информация об отправке казахстанской военной техники в Россию, появившаяся в социальных сетях, не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Казахстана. Пояснение ведомства опубликовано в четверг на портале stopfake.kz, созданном при поддержке Министерства информации и общественного развития Казахстана для борьбы с недостоверными данными.

«Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники в Россию, не соответствует действительности. Техника на видео, которое распространяют в соцсетях, направляется с плановых занятий по боевой подготовке. Напоминаем, с 27 августа 2022 года в Казахстане ввели запрет на экспорт вооружения и военной техники», — проинформировали в Минобороны.

По данным портала stopfake.kz, в социальных сетях и мессенджерах распространяется видео, снятое 6 апреля этого года в Карагандинской области, на котором запечатлена перевозка военной техники. Подпись гласит, что таким образом технику поставляют в Россию. В Министерстве обороны Казахстана опровергли эти слух.