Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, который осуществляет руководство операционной зоной на северных границах Украины с Беларусью и Россией, заявил об усилении воздушной обороны на этом направлении зенитно-ракетными комплексами Avenger.

«Система предназначена для сбивания крылатых ракет и беспилотников ударного типа. Система хорошая и эффективная», — заявил Наев.

По его словам, эти ракетные комплексы Украине передали США, а экипажи проходили обучение в Германии.

Название зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) переводится с английского как «Мститель». Его разработала американская компания Boeing Aerospace Company совместно с General Electric.

При этом ракеты комплекса могут перехватить цель как на встречном, так и на догоняющем курсе на высоте 0,5–3,8 километра и расстоянии 0,5—5,5 километра.

На нем находятся два контейнера, в которые помещаются по четыре ракеты Stinger, а также пулемет и радиолокационная станция. Avenger способен обнаруживать цели в любых погодных условиях и видимости за счет встроенного тепловизора.

Если будет необходимость, то оператор машины может достать ракету Stinger из ЗРК и вести стрельбу с плеча.

Для управления ЗРК достаточно двух военнослужащих. Боевая машина может развивать скорость более 100 километров в час и имеет запас хода более 500 километров на одной заправке.

Зенитный комплекс Avenger, выпускаемый с 1984 года, имеют на вооружении армии США, Китая, Чили, Египта, Саудовской Аравии и Литвы. Известно, что эти комплексы обороняют Белый дом в США и другие объекты критической инфраструктуры.