Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг приветствовал главу Французской республики Эммануэля Макрона в здании китайского парламента на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где лидеры проведут двусторонние переговоры, сообщил телеканал BFMTV.

«Я убежден, что Китай играет ведущую роль в построении мира. Это я намерен обсудить и добиться прогресса. С председателем Си Цзиньпином мы также обсудим наши предприятия, вопросы климата и биоразнообразия, а также тему продовольственной безопасности», заявил Макрон.