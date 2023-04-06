С 1 мая по 7 июля 2023 года вновь состоятся сборы резервистов.

Правительство Армении на заседании 6 апреля приняло решение «Об объявлении сборов и привлечении для их обеспечения транспортных средств органов, имеющих военно-транспортные обязательства».

Планируется с 1 мая по 7 июля 2023 года провести сборы резервистов. К сборам будут привлечены до 2715 граждан.

Для обеспечения сборов с 1 мая по 7 июля 2023 года включительно будут вовлечены до 278 единиц автотранспорта органов с военно-транспортными обязательствами.