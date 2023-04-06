Военнослужащие подразделений специального назначения военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении «уничтожили» диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) условного противника на высокогорном полигоне Алагяз во время занятий контрольной проверки за зимний период обучения. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Спецназ выполнил разведку на незнакомой местности для выявления мест сосредоточения ДРГ «противника»: были отработаны способы обнаружения замаскированных командных пунктов, радиостанций и узлов связи, скоплений техники и складов с боеприпасами. При обнаружении «противник» был уничтожен огнем из штатного вооружения.

Спецназовцы также выполнили скрытое перемещение на местности, обустройство долговременных постов наблюдения и выживание в отрыве от главных сил.

Особое внимание было уделено совершенствованию навыков боевого применения современного оружия и технических средств разведки, в том числе новейших оптико-электронных комплексов наблюдения.