Эмомали Шарифович совершил три официальных визита в Азербайджан, я тоже три официальных визита совершил в Таджикистан. Это говорит о динамике наших отношений.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Душанбе в заявлении для прессы после переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает «Азертадж».

Пригласив таджикского коллегу Эмомали Рахмона посетить с визитом Азербайджан, глава государства добавил: «Думаю, что в будущем интенсивность этих визитов будет еще чаще, будем совместно работать, дружить и строить совместное будущее».