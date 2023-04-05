Украинские военные нанесли более 20 ударов по российским войскам и уничтожили много важных целей, включая четыре станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает генштаб ВСУ в вечерней сводке в среду, 5 апреля.

Так, сегодня авиация Сил обороны в сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения россиян. На восточном фронте был сбит российский вертолет Ка-52.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два склада боеприпасов, две позиции вражеских средств противовоздушной обороны и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

В свою очередь россияне нанесли три ракетных и 21 авиационный удар, совершили более 35 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Враг продолжал сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за сутки было отбито более 40 атак. В эпицентре боевых действий оставались населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка. В частности, под Бахмутом отражено 15 штурмов.