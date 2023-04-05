Я был очень обрадован, увидев бурное развитие столицы, города Душанбе, который хорошеет год от года. Я последний раз посещал Душанбе почти пять лет назад и могу с уверенностью сказать, что за это короткое время произошли значительные позитивные изменения.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Душанбе в заявлении для прессы после переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Его слова приводит «Азертадж».

Поздравив таджикского коллегу и весь братский таджикский народ с большими достижениями в социально-экономическом развитии Таджикистана, глава государства отметил: «То, что я вижу, и то, о чем мне говорил президент Таджикистана о дальнейших планах, говорит о том, что столица Таджикистана будет еще краше и еще более удобной для гостей и для жителей».