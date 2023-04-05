С большим удовольствием приветствую вас в Таджикистане. Мы искренне рады Вашему государственному визиту, уважаемый Ильхам Гейдарович. Рассматриваем данное событие как хорошую возможность подробно обсудить актуальные вопросы таджикско-азербайджанских отношений и определить новые точки роста.

Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмоном в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе. Его слова приводит «Азертадж».

«Народы Таджикистана и Азербайджана связывают традиционные узы дружбы, которые имеют давние исторические корни. Отрадно, что межгосударственное взаимодействие наших стран сегодня последовательно развивается по широкому спектру вопросов. Оно охватывает политическую, торгово-экономическую, научно-техническую, культурно-гуманитарную и многие другие сферы. Мы уделяем постоянное внимание всестороннему расширению взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджанской Республикой как на двусторонней основе, так и в рамках международных и региональных организаций. Уверен, что договоренности, к которым мы придем сегодня, наполнят повестку наших отношений качественно новым содержанием», — отметил он.