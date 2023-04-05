В бакинском метро будет изменен график движения поездов в утренние и вечерние часы.

Как сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен», в рабочие дни в часы пик – утром 07:00-10:00 и вечером 17:00-20:00 интервал между поездами линии «Ази Асланов-28 Май» установлен в 2 минуты. Это самый оптимальный график движения и минимальный интервал.

В остальные часы рабочего дня интервалы между поездами этой линии составят 2,5 минуты, рано утром и в ночные часы движение поездов будет регулироваться с большими интервалами.

В связи с тем, что на станции «28 Май» соединяются две линии, интервал между поездами линий «Ичеришехер» и «Дарнагюль» будет увеличен в два раза. Тем не менее, учитывается подача резервных составов.