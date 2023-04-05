Спасательные службы Турции ведут поиски девяти членов экипажа затонувшего в Средиземном море коммерческого судна, которое направлялось в украинский порт Измаил.

Об этом сообщил губернатор провинции Анталья Эрсин Языджи.

По данным агентства Демирорен, на судне находились 14 членов экипажа, 5 из них были спасены.

В распространенном заявлении береговой охраны Турции отмечается, что судно под флагом Гвинеи-Бисау, следовавшее из Искендеруна в Измаил, затонуло 5 апреля в 03:47 по местному времени у побережья города Кумлуджа. В поисково-спасательной операции задействованы два вертолета и самолет береговой охраны. Генеральная прокуратура Кумлуджи начала расследование инцидента.