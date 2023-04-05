В Армении в ходе Второй Карабахской войны действительно могло быть до 11 тыс дезертиров, сообщил Андраник Кочарян, глава профильной комиссии Нацсобрания Армении. Он подчеркнул, что их точное количество будет установлено в ходе расследования комиссии

Число дезертиров в ВС Армении во время Второй Карабахский войны вполне могло достигать 11 тысяч человек, и даже больше — проблема была действительно острой, заявил глава профильной комиссии Нацсобрания Армении, комментируя соответствующее заявление супруги Никола Пашиняна Анны Акопян.

«Проводилась быстрая частичная мобилизация, и часто не все доезжали до места назначения. А тех, кто доезжал, не удавалось собрать всех вместе. У нас есть тысячи уголовных дел в этой связи. Проблема сейчас расследуется в следственных структурах», — заявил Андраник Кочарян

В то же время, депутат признался, что не знает, откуда у супруги премьера такие данные. Он заверил, что комиссия НС РА, которая занимается расследованием в связи со Второй Карабахской войной, возьмется за эту тему и установить, сколько дезертиров было на самом деле, — 11 или 12 тыс.

Парламентарий также добавил, что во многих случаях мобилизованные не успевали пройти подготовку и оказывались в зоне боевых действий без нее, этим и объясняется широкое распространение паники и других отрицательных явлений.