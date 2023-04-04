В результате возникшей благодаря социальным реформам динамики роста пенсий в нашей стране Азербайджан поднялся со второго на первое место в сравнительном рейтинге среднемесячных пенсий в международном долларовом выражении, куда вошли страны СНГ, Грузия и Украина.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения, при этом наша страна продолжает занимать первое место в этом рейтинге по показателям минимальной и среднемесячной пенсии в долларовом выражении, рассчитанном на основе Паритета покупательной способности (ППС).

Наша страна поднялась с 4-го на 3-е место по размеру минимальной месячной заработной платы в долларовом выражении и на основе ППС.