Турции потребуется пять — шесть лет, чтобы довести разрабатываемую отечественную систему ПВО Siper до уровня комплексов ПРО Patriot или С-400.

Об этом заявил глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«С системами SAMP-T (ЗРК производства концерна Eurosam — прим.) мы уже в целом конкурируем. Они немного лучше по некоторым характеристикам, но наша система Siper близка к этому уровню. Мы приближаемся и к Patriot. Что касается Patriot или С-400, то дайте нам еще пять — шесть лет и у нас будут аналогичные системы», — сказал Демир в эфире телеканала TRT.