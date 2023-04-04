Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил странам-членам выделять ежегодно по 500 миллионов евро для Комплексного пакета помощи Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Столтенберг хочет, чтобы союзники увеличили свои взносы в фонд Комплексного пакета помощи Украине.

Этот фонд предусматривает краткосрочную помощь, такую как топливо, защитное снаряжение и средства противодействия российскому вторжению.

Фонд также направлен на оказание долгосрочной поддержки для модернизации ее вооруженных сил и достижения стандартов оперативной совместимости НАТО.

Как пишет Bloomberg, детали предложения Столтенберга еще предстоит обработать.