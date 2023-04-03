Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с помощником министра торговли США по глобальным рынкам Аруном Венкатараманом.

Согласно информации Министерства, в ходе встречи обсуждалось сотрудничество двух стран в сферах ИКТ, инноваций, кибербезопасности, авиационного и железнодорожного транспорта.

Также состоялся обмен мнениями о значимости Среднего коридора.

В ходе встречи также обсуждалось расширение связей в сферах ИКТ и инноваций, проведение совместных тренингов.