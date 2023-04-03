Президент Ильхам Алиев принял технического директора турецкой компании «Байкар» Сельчука Байрактара.

Сельчук Байрактар передал главе нашего государства приветствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, еще раз выразил признательность Эрдогана президенту Азербайджана за братскую помощь в ликвидации последствий произошедшего в Турции землетрясения, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

«Отметив, что оборонная промышленность Турции за последние годы добилась очень больших успехов, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что ведущую роль в этом отношении играет деятельность компании «Байкар». Он еще раз отметил роль, которую продукция этой компании сыграла в уничтожении военной техники армянских оккупантов в период Отечественной войны. В ходе беседы было подчеркнуто, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются в сфере военной и оборонной промышленности, как и во всех других областях, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

В заключение главе нашего государства был вручен памятный подарок», — говорится в сообщении.