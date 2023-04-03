Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром туман, морось, южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-8, днем — 6-8 °С тепла. Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 70-80 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7 °С, днем — 14-19 °С тепла, в горах ночью 0-5 °С тепла, днем — 6-11 °С тепла.