Убийство военкора Владлена Татарского в центре Петербурга было терактом, спланированным спецслужбами Украины «с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией», заявили в Национальном антитеррористическом комитете РФ.

Задержанная по подозрению в убийстве Дарья Трепова — «активная сторонница ФБК», добавили в НАК.

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12:45 Дарью Трепову, которую подозревают в убийстве Владлена Татарского, задержали на заранее снятой квартире в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

Также информацию о задержании подтвердили в следственном комитете РФ.