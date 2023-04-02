При взрыве в кафе в Петербурге пострадали 23 человека, в том числе один ребенок, госпитализированы 18 человек, среди них четыре в тяжелом состоянии, несовершеннолетний также госпитализирован.

***

21:10 В российских правоохранительных органах подтвердили, что взрывчатка была спрятана в статуэтку, которую подарили военкору Владлену Татарскому.

Российские Tg-каналы публикуют фото девушки, которая, как утверждается, передала статуэтку со взрывчаткой военкору.

***

20:30 Российский военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в питерском кафе, сообщает Mash.

Предварительно, бомбу на встречу с военкором пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку и подарила Татарскому.

***

20:19 В Санкт-Петербурге в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной произошел взрыв. Как сообщают 2 апреля экстренные службы, в результате ЧП один человек погиб и 16 пострадали.

«Предварительно, пострадали 16 человек. На месте работают 13 бригад скорой медицинской помощи», — рассказали в экстренных службах журналистам.