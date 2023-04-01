1 апреля в результате совместных мероприятий, проведенных пограничным отрядом «Гёйтепе» пограничных войск Государственной пограничной службы и сотрудниками отдела полиции Ярдымлинского района Министерства внутренних дел, вблизи села Аваш Ярдымлинского района была пресечена попытка ввоза контрабандным путем в Азербайджан из Ирана 13 кг 525 гр наркотических средств и 1500 таблеток метадона.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых были задержаны 3 жителя села Аваш Ярдымлинского района.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.