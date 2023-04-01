Для здорового развития отношений между Китаем и ЕС необходимо, чтобы Евросоюз твердо отстаивал свою стратегическую независимость. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с премьером Испании Педро Санчесом в Пекине.

«Для здорового развития отношений между Китаем и ЕС необходимо, чтобы ЕС твердо отстаивал свою стратегическую независимость», — сказал китайский лидер.

Глава КНР подчеркнул, что Китай и ЕС придерживаются принципа многосторонности, целей и принципов Устава ООН, выступают за мирное урегулирование международных споров.

По его словам, обе стороны должны быть партнерами на пути к модернизации и добрыми друзьями в совместном решении глобальных проблем.

Си Цзиньпин также отметил, что Китай готов вести всесторонний диалог и сотрудничество с ЕС в духе независимости, взаимного уважения и взаимной выгоды.