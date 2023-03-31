Желание диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси свидетельствует о том, что его встреча с главой Китая Си Цзиньпинем прошла неудачно.

Об этом говорится в заявлении президента Владимира Зеленского на пресс-конференции по случаю освобождения Бучи.

«Если вы хотите мое личное мнение. Сигнал, что Россия хочет разместить свое ядерное оружие в Беларуси, говорит о неудачной встрече с Китаем. Нужно было показать какую-то субъектность, которую Россия под управлением Путина потеряла», — заявил Зеленский.

По его мнению, Путину сейчас необходимо показывать какие-то победы, но он не смог это сделать на поле боя.

«Они начали кровавую войну и уже понятно, чем она закончится. Вопрос в том, что он не жалеет наших людей, но и не считает своих людей. Но это дело РФ», — заметил президент.

Зеленский также считает, что размещение ядерного вооружения в Беларуси свидетельствует о потере субъектности режима Лукашенко, ведь он больше не решает, какое оружие будет размещено на его территории.