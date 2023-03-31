В отношении Украины мы не проявили ни дипломатии, ни разума, ни подобающей нам исторической солидарности.

Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в ходе выступления с ежегодным докладом в парламенте, пишут грузинские СМИ.

По ее словам, риторикой и действиями последних двух лет власть изменила курс своего 9-летнего правления и отклонилась от мандата.

«Да, мы присоединяемся к резолюциям в ООН, однако избегаем всех других проявлений моральной, политической солидарности. 25 февраля в совершенно неподходящем месте, мы заявляем, что не присоединяемся к санкциям, когда все наоборот и мы могли бы сказать, что мы не можем и не будем вводить наши национальные санкции, но присоединяемся к международным – ни от нас, ни от Молдовы никто не просил чего-то большего. В то время, когда вся Европа считала необходимым дистанцироваться, мы о них позаботились и не присоединялись к ограничениям, введенным Евросоюзом. В это время президент Беларуси не позаботился о нас, о нашей территориальной целостности, нарушил закон об оккупации и предал принцип непризнания Абхазии. В последние два года мы заметно стараемся не раздражать Россию, что может быть и понятным, но непонятно, почему с такими же вежливостью и почтением мы не относимся к своим друзьям и партнерам. В результате сегодня у нас испорченные дипломатические отношения, в первую очередь, с теми европейскими странами, которые традиционно отличались нашей поддержкой. Риторикой и действиями этих последних двух лет вы стерли и изменили курс своего 9-летнего правления и отклонились от воли и мандата вашего народа и избирателей. В результате всего этого 17 июня 2022 года Грузия не получила статус кандидата», — заявила президент.