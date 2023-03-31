Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что при необходимости договорится с Владимиром Путиным о введении в республику стратегического ядерного оружия.

«Мы будем суверенитет и независимость сохранять и обеспечивать чем только возможно — в том числе, и ядерным арсеналом. И не надо говорить, <…> что это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости», — подчеркнул глава государства, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

Лукашенко заявил, что «не лег под Путина».