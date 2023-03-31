Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 апреля отправится в Душанбе, где состоится таджикско-азербайджанский инвестиционный форум.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана.

Отмечается, что целью проведения форума станет поиск инвестиционных возможностей в сферах промышленности, энергетики, туризма, транспорта и развития экспорта.

Участие в мероприятии примут более 150 человек с обеих сторон, в том числе руководители министерств и ведомств, предприниматели, инвесторы.

Также на форум прибудут представители компаний и предприятий различных сфер экономической деятельности Таджикистана и Азербайджана, а именно — промышленности, транспорта и связи, питания, туризма и других областей.

Планируется, что в Душанбе будут подписаны новые документы о сотрудничестве между субъектами государственного и частного секторов двух стран.

Форум будет проходить в Национальной библиотеке Таджикистана, где впервые будут представлены инвестиционные возможности Таджикистана и Азербайджана.