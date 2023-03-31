Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае угрозы развала России, ее руководство применит ядерное оружие.

Об этом он заявил в ходе послания к белорусскому народу и Национальному собранию.

«Если российское руководство поймет, что ситуация угрожает распадом России, будет применено самое страшное оружие. Этого допустить нельзя», — подчеркнул белорусский лидер.

Он также отметил, что украинцы напрасно считают, что смогут победить ядерную державу: «Это глупость». Лукашенко отметил, что ядерную державу победить невозможно.