29 марта президент Украины Владимир Зеленский принял участие во втором Саммите за демократию, организованном США. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«В чем стратегия свободного мира по отношению к тоталитарной России, которая ищет, как бы наплодить себе побольше тоталитарных союзников в мире? Есть ли такая стратегия? Я скажу, какой ей следует быть. Зло должно проиграть войну. Проигрывает сейчас — будет знать, что будет проигрывать всегда и повсюду. Сегодня принял участие во втором Саммите за демократию, организованном Соединенными Штатами, который собрал ведущих демократических лидеров. Всем нам нужна победа — Украине и каждой из демократий мира. Победа в этом году! Враги демократии должны проигрывать, и только это может служить основой подлинной безопасности для демократии. Уверен, что мы это обеспечим», — отметил Зеленский.