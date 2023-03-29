Во время боев на Востоке бывают дни, когда Россия теряет в десять раз больше военных, чем Украина.

Об этом говорится в заявлении замминистра обороны Украины Анны Маляр.

«К сожалению, потери — это неизбежное последствие войны. Без потерь не бывает. Одна из главных задач воюющей стороны — уничтожение физической силы противника», — написала она.

При этом Маляр подчеркнула, что у россиян потери больше даже при том, что у них преимущество по количеству личного состава и вооружения.

По ее словам, у противника были потери больше и в 2014–2015. Однако сейчас этот коэффициент почти вдвое вырос в пользу Украины.

«У нас бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10. Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже, но меньше с тем», — добавила она.