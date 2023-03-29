Украина получила ударные дроны с дальностью полета 3 тысячи км.. На этом намекнул секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он также опубликовал фото самолёта Матиаса Руста, который в 1987 году прилетел из Гамбурга через Рейкьявик и Хельсинки в Москву.

Тогда он приземлился на Большом Москворецком мосту, беспрепятственно пролетев более тысячи километров.