Украина получила ударные дроны с дальностью полета 3 тысячи км.. На этом намекнул секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он также опубликовал фото самолёта Матиаса Руста, который в 1987 году прилетел из Гамбурга через Рейкьявик и Хельсинки в Москву.
Тогда он приземлился на Большом Москворецком мосту, беспрепятственно пролетев более тысячи километров.
«Український рій» «імені Матіаса Руста» – десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км.
1987 рік, червона площа, москва, літак, Руст. pic.twitter.com/iAXhDLNn4C
— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 29, 2023
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