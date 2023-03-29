30 марта завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ближе к ночи местами возможны дожди. Ночью и утром туман. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 8-12° тепла, днем 15-18° тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 мм рт. ст. до 761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В отдельных районах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, временами ожидаются осадки, снег. Местами осадки будут интенсивными, ожидается гроза и град. Местами туман. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-4° тепла, днем 4-8° тепла.